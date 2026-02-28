この冬に列島で大フィーバーを巻き起こした「りくりゅう」(C)Getty Imagesかつてペアを組み、苦楽を共にしたからこそ、特別な感情が沸き上がった。去る2月22日に無事に閉幕したミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組は見事に金メダルを獲得。結成5年で世界の頂に立った名コンビに日本列島では“りくりゅうブーム”が巻き起こった。【写真】「カナダまで飛んで帰れるよ！」りくりゅう三浦