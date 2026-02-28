あっという間に友達がつくれ、たやすく信頼を勝ち取り、迅速に行動できる。ビジネスの世界では、こうした外向型の人材が活躍していると思われがちだ。しかし、おとなしくて恥ずかしがり屋で口数が少なく、優柔不断で心配性の内向型の人材にも強みがたくさんある。そんなメッセージを綴ったのが、『静かな人の戦略書』（ジル・チャン著）だ。自らも内向型という著者が語る、「仕事」や「人間関係」「人前」における内向型の戦略とは