俳優イ・ビョンホン（55）が27日、都内で主演映画「しあわせな選択」（パク・チャヌク監督、3月6日公開）ジャパンプレミアに出席した。9年ぶり来日で「本当にお久しぶりです。このような光景を見てとても感慨深いです」とあいさつ。作品は国内外で評価されており「笑いやブラックコメディー、憂鬱（ゆううつ）な現実など、全てをひとつひとつ感じてほしい」と呼びかけた。河合優実（25）も登壇した。