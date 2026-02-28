フリーアナウンサー中村仁美（46）が27日、都内で初書籍「妻脳VS．夫脳年上夫のあるある観察記」（光文社）刊行記念トークイベントを行った。女性誌「STORY」の連載エッセーをまとめた1冊。家のことは妻に任せておきたい“昭和夫”さまぁ〜ず大竹一樹（58）の珍発言や、3兄弟の子育てエピソードを詰め込んだ。3月に結婚15年を迎える。大竹を「いまだに未知の生物」と言い、「大事なのは人の旦那さんと比べないこと。結婚記念日は