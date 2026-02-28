米アカデミー賞でメーキャップ・ヘアスタイリング賞でノミネートされた「国宝」の李相日監督（52）ヘアメークの豊川京子氏、歌舞伎メークの日比野直美氏、床山の西松忠氏が27日、都内の日本外国特派員協会で会見を開いた。同監督は歌舞伎俳優が自ら行うメークを、当初は数々の映画のメークを手がける豊川氏に依頼も、同氏から難しいと指摘され「見込みが甘く急きょ、スペシャリストが必要となった」と方針を転換。「宝が見つかった