社会保険料の負担増や、年金制度をめぐる不公平感を理由に、世代間の対立が進む昨今。高齢者は本当に社会のお荷物なのか。60歳を目前にした大学教授の筆者は、死を意識するなかで改めて「老い」に向き合った。生物学と人類史の視点から見えてきた、老いることの社会的意味とは？※本稿は、静岡大学教授の稲垣栄洋『私たちはどう老いるか』（小学館）の一部を抜粋・編集したものです。『竹取物語』のおじいさんが自分より年下と知っ