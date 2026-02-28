柄本佑（39）が27日、都内で行われた主演映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）初日舞台あいさつに登壇した。時代劇とは思えないほど女性で埋め尽くされた客席からあふれる、華やかな熱気を浴び「何より劇場内の湿気、ウエットで皆さんにご満足いただけたのかな、と」と自信を深めた。時代劇ながら謎解き、アクションありの盛りだくさんな作品で、北村一輝（56）は「『（名探偵）コナンみたい』でしょ？すごく分かりやすく面白