25年11月24日に64歳で亡くなった歌舞伎俳優片岡亀蔵さんの「お別れの会」が27日、都内ホテルで執り行われ、歌舞伎俳優、関係者ら約1000人が参列した。戒名は「松寶院亀祥明縁居士（しょうほういんきしょうめいえんこじ）」。篠山紀信さん撮影の舞台写真、楽屋のれん、鏡台などが飾られたほか、趣味のレコード約2000枚も展示された。妻明美さんは「生前、どんなに愛されていたかを身に染みて感じております。皆さまの心の中で『片岡