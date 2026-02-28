瀬古利彦インタビュー（前編）本調子ではないなか初マラソンを２時間７分台で走った黒田朝日Photo by AFLO SPORT今年の箱根駅伝で往路優勝にあと一歩と迫るなど見せ場をつくり、総合４位で終えた早稲田大。レジェンドOBの瀬古利彦氏が、選手たちの奮闘や王者・青山学院大の強さ、来季に向けた期待と課題を率直に語った。【箱根を何度も勝っている原監督に感じる余裕】――第102回箱根駅伝、瀬古さんの母校である早稲田大は総合