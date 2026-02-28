今日28日(土)は、九州から東北南部にかけて、スギ花粉の飛散が増えるでしょう。九州や東海、関東で「極めて多い」、四国で「非常に多い」予想です。すでに九州や関東ではスギ花粉の飛散がピークとなっていて、明日3月1日(日)も大量に飛散する見込みです。万全な対策でお過ごしください。今日28日(土) 九州や東海、関東で「極めて多い」予想今日28日(土)は、九州から東北南部にかけて、太平洋側を中心に晴れる見込みです。予想最高