飛距離が伸びない、打球が曲がる、ダフリ・トップ……。ミスの種類はさまざまでも体の使い方、動かし方の「1点」を直せば、すべてのミスをすぐに防ぐことができる。 そんなスピード上達を叶える、濱野流「1点集中スイング改造」で、ミスの出ない振り方を即マスターしよう！ 【ダウンスイング~インパクト】"張りながら落とす”で前傾角度をキープする お尻を落とす”ことで"張り”をプラスします！