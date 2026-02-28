ホンダ「“4人乗り”軽トラ」が斬新すぎて“反響殺到”！現在のホンダの軽商用車といえば、「N-VAN」のような実用的で洗練されたモデルが思い当たります。しかし過去には、現代の常識では考えられないユニークなクルマが存在しました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「“4人乗り”軽トラ」です！（19枚）それが、1970年からわずか3年間だけ販売された軽トラック「バモスホンダ」です。「バモス」というと後年のワンボ