2月26日午前10時頃、静岡県浜松市中央区大柳で屋根の補修作業をしていた70代の施工業者の男性が落下する事故がありました。 消防によりますと、26日午前10時頃、浜松市中央区大柳で「屋根の補修作業をしていたところ落下して頭部から出血している。呼吸はしているが意識がもうろうとしている」と同僚から119番通報がありました。 落下したのは、浜松市中央区上西町に住む会社員の男性（74）で、心肺停止で救急搬送されましたが、