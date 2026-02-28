2月27日夜、静岡市葵区の国道で、自転車を押して道路を歩いていた89歳の男性が乗用車にはねられ、死亡する事故がありました。 消防によりますと、27日午後7時半頃、静岡市葵区谷津の国道362号で「車で自転車をひいた。男性の意識が無くて呼吸をしていないようだ。頭から出血している」などと車を運転していた男性から119番通報がありました。 警察によりますと、はねられたのは近くに住む無職の男性（89）で、28日、搬送先の病院