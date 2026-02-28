2月27日深夜、静岡県浜松市中央区の国道で、道路を横断していた27歳の男性が軽乗用車にはねられ、死亡する事故がありました。 警察によりますと、27日午後11時半頃、浜松市中央区元城町の国道152号で、南に向け走っていた車が、道路を横断していた男性をはねました。 はねられたのは浜松市中央区龍禅寺町に住む男性（27）で、意識不明の重体で救急搬送されましたが、28日、搬送先の病院で死亡が確認されました。 軽乗用車を運転