【ニューヨーク＝木瀬武】２７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比５２１・２８ドル安の４万８９７７・９２ドルだった。４営業日ぶりに値下がりした。イラン情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まり、下げ幅は一時、８００ドルを超えた。２７日に発表された米卸売物価指数が市場予想を上回り、インフレ（物価上昇）の懸念が再燃したことも、相場を押し下げた。ＩＴ企業の銘柄が多いナス