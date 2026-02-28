歌手の椎名林檎が、27日発売の月刊誌『GLOW』4月号（宝島社）の表紙に登場。同誌のX公式アカウントで中面カットが公開され、圧巻のボディラインを披露した。【写真】「美の暴力」「sexy beauty」椎名林檎、圧巻のボディラインあらわな“透け感ドレス”姿同アカウントでは「椎名林檎さん表紙のGLOW4月号、いよいよ明日2月27日発売です。一足先に本誌COVER STORYをチラ見せ」と告知。中面ページではボディラインがあらわになった