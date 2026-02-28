お笑いコンビ「ピンクの電話」の清水よし子が、久しぶりに再会した人物との２ショットを披露した。２７日までにインスタグラムで「昨日は『愛の道草』のクランクインで、お久しぶりに鶴太郎さんにお会いしました。とっても嬉しかったです」とつづり、映画撮影の現場でタレント・片岡鶴太郎と再会したことを報告。鶴太郎は顔がほっそり。長髪で白いヒゲを長く伸ばし、別人のようだ。「俺たちひょうきん族や鶴太郎さんが主演の