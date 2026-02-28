ＩＭＭ通貨先物２月２４日主要国通貨円の買い越し減少 円11539枚の買い越し 1416枚の買い越し減 ユーロ156856枚の買い越し 17624枚の買い越し減 ポンド57072枚の売り越し 14668枚の売り越し増 スイスフラン41186枚の売り越し 305枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数1789枚の売り越し 2117枚減少し売り越しに転じる レバレッジド・ファンズ２月２４日主要国通貨円の売り越し増加 円29623枚の売り越し 572