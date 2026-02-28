ＩＭＭ通貨先物２月２４日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ27578枚の買い越し 1752枚の買い越し増 豪ドル52644枚の買い越し 6713枚の買い越し増 ＮＺドル29567枚の売り越し 5446枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ２月２４日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ33815枚の売り越し 4449枚の売り越し減 豪ドル61887枚の買い越し 6754枚の買い越し減 ＮＺドル10262枚の売り越し 2203枚の売り