【新興国通貨】ドルペソはもみ合い、朝方ややドル買いも続かず＝メキシコペソ 朝方は米PPIの強さや中東情勢を受けたリスク回避のドル買い新興国通貨売りの流れにロンドン市場の17.17台から17.253まで上昇。その後は17.20割れで買いが出るものの、朝の高値は越えずにもみ合い。 対円では9円05－07銭を中心にもみ合い。 USDMXN17.231MXNJPY9.063