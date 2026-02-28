NY金先物4月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5247.90（+53.7+1.03%） 金４月限は反発。米国とイランの核開発協議を仲介するオマーンの外相は、協議について大きな進展があったと評価している反面、米国務省は在イスラエル米大使館の緊急対応にあたる職員以外に国外退去を要請したほか、中国政府は同国市民にイランからの即時退避を求めるなど、イランと米国と軍事衝突懸念が高まったことが安全資産を押し上げた。 M