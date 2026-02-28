クリス・ミドルトンは、2月6日（現地時間5日、日付は以下同）アンソニー・デイビス（ワシントン・ウィザーズ）らが絡む大型トレードでダラス・マーベリックスに加入した。契約最終年を迎えている中、キャリア14年目を過ごすベテランの動向に注目が集まっている。 選手がプレーオフ出場を望む場合、3月2日までに所属チームとの契約バイアウトに合意する必要がある。もしミドルトンとマ&