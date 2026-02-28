[2.27 J1百年構想EAST第4節 町田 2-1千葉 Gスタ]度重なる大ケガを乗り越え、地道に結果を残し続けてきた男がついにJ1での初ゴールを奪った。ジェフユナイテッド千葉のFW石川大地は0-2で迎えた後半19分、右サイドを駆け上がったMFイサカ・ゼインからのクロスに反応し、右足ダイレクトでシュート。ふわりと浮き上がったシュートがクロスバー下に当たり、ゴールマウスに転がり込んだ。チームの狙いのなかで、スペースを逃さないポ