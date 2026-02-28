最先端の半導体の量産を目指す「ラピダス」は、官民あわせて総額２６７６億円の出資があったと発表しました。政府が筆頭株主となります。（ラピダス小池淳義社長）「政府についてはまずIPA（情報処理推進機構）を通して１０００億円の出資を決めていただきました。我々は２０２７年の最先端半導体量産へ確実につなげてまいりたいと考えております」ラピダスの小池社長は政府から１０００億円の出資があったことを明らかにしまし