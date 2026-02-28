不倫サレタ３人の妻たちがそれぞれの夫に“交換復讐”していく「復讐同盟」を結成！「クソ夫どもは地獄に堕とす。」 水崎綾女✖︎篠田麻里子✖︎矢吹奈子トリプル主演テレ東不倫復讐劇 新シリーズ始動！ 2026 年 4月 1 日(水)深夜1時～ 放送スタート!放送後TVer にて見逃し配信＆U-NEXTにて見放題独占配信 テレ東では2026年4月1日(水)から、水ドラ25「サレタ側の復讐～同盟