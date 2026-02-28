ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」は27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に臨み、5-3で勝利した。試合前のグラウンドにはドジャースの大谷翔平が登場。大谷の球を受けた人物に熱い視線が注がれている。グラブをつけ、キャッチボールをした大谷。その相手を務めていたのは、ブルペン捕手として帯同する高城俊人氏だった。九州国際大付属高から2011年にドラフト2位指名されDeNA入り。