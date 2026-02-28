私が金子文子に心を掴まれてしまったのは、1997年頃、彼女の自伝『何が私をこうさせたか』を読んだのがきっかけです。文子は無籍者として育ち、学校にも行けず、周りの大人や社会からまるで存在しないかのような扱いを受けました。その怒りが、たった一人でも国家や権力に反逆する思想を生み出したのです。【画像】映画『金子文子 何が私をこうさせたか』の特別カットを一気に見る©旦々舎毎晩包丁を抱いて寝ていた下積み時