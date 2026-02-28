AI技術の影響などで電力需要が高まり、1月21日には新潟県の東京電力柏崎刈羽原発六号機が14年ぶりに再稼働した。【画像】再稼働の前提となる安全審査に絡む九州電力川内原発の現地調査で、九電（左側）から説明を受ける原子力規制委員会の委員ら（2013年9月）元大成建設会長の山内隆司氏（79）は、福島第一原発の事故処理に奔走する一方、原発再稼働にも取り組んできた。震災から4年後の2015年8月、九州電力川内原発一号機が再