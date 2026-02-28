全日本空輸（ANA）は、毎月29日に行う月替り企画「ANAにキュン！」で、ANA SUPER VALUEセールを2月28日に実施する。主な対象路線と普通席の片道最低運賃は、東京/羽田発着では大阪/伊丹が9,350円、松山が11,000円、札幌/千歳が11,220円、福岡・沖縄/那覇が12,100円などとなっている。搭乗期間は5月2日から6日まで。いずれも旅客施設使用料が別途必要となる。