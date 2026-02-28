メルペイは、ニトリの公式通販サイト「ニトリネット」へのネット決済導入を記念した10％還元キャンペーンを3月23日に開始する。期間は4月21日まで。「ニトリネット」へのネット決済は16日から開始している。 期間中、ニトリネットではじめて「メルペイ」のネット決済を利用すると、支払い額の10％がメルカリポイントで還元される。還元上限は合計500ポイントまで。進呈時期は5月末ごろ。 キャンペーン