2024年末、スズキの鈴木修相談役が亡くなった。そのわずか半年前、浜松の本社で販売代理店の社長らに説いた「経営で最も大切なこと」とは何か。『軽自動車を作った男』の著者、永井隆さんが明かす――。■「経営は数字だ」2024年7月21日、秋田スズキ社長に就任したばかりの石黒佐太朗は、父親の石黒寿佐夫同会長、叔父の石黒光二同副会長とともに、浜松にあるスズキ本社に鈴木修を訪ねていた。撮影＝プレジデントオンライン編集部