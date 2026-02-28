2月18日、第2次高市内閣が発足した。皇室問題にはどのような影響がもたらされるか。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「皇室典範の改正が国会において議論され、保守だからこそできる重大な変革となる。ひいてはこれが、『愛子天皇』の実現を導いていくだろう」という――。■皇室典範改正への高市政権の動き歴史が変わろうとしている。2月24日、女性で最初の宰相となった高市早苗首相が、衆議院本会議の代表質問で、「皇室典範改正の