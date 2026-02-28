山本由伸がジャイアンツとのOP戦に先発も2失点で降板【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間28日・スコッツデール）ドジャースの山本由伸投手が27日（日本時間28日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、3回5安打2失点で降板した。球数は52球だった。初回先頭のアダメズに変化球を捉えられ、先頭打者本塁打を浴びるなど2回までに2失点。最速96.9マイル（約155.95キロ）だった。これで侍ジャパン合流前の調整登板を