突然ですが、「中道」の正式名称知っていますか？今年結成した新党です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「中道改革連合」でした！中道とは、2026年1月に設立された新しい政治団体 「中道改革連合」 の略称です。中道改革連合は、立憲民主党と公明党の一部議員が中心となって結成された政党になります。この「中道」という言葉には、政治の考え方として極端な右（保守）にも左（リベラル）にも偏らず、左右の間の立場