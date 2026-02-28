理研ビタミンから、2026年2月25日(水)に新商品｢割るだけスープ 町の中華スープ｣が発売になりました。町中華のスープの味わいをお湯で割るだけで、簡単に自宅で味わえます。また、好みにあわせて量や濃さを自由に調整できたり、お料理にも使えるのでおすすめです。今回はお湯で割ってスープとして飲むだけでなく、野菜炒めに使ってみたこともまじえながら紹介します。 割るだけスープ 町の中華ス