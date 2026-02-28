【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、全ての連邦政府機関に対し、生成人工知能（AI）を開発した米新興企業アンソロピックの技術の使用を禁止するよう指示した。同社はAIの軍事利用の範囲を巡り、国防総省と対立していた。