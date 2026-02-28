甚大な被害をもたらした能登半島地震から2年余り。被災地の復興につなげようと、石川県の焼き物や輪島塗などの伝統品を紹介する「石川の民工芸品展」が3月4日から、熊本市南区川尻1丁目の市くまもと工芸会館で開かれる。8日まで。地震は2024年の元日に発生し、石川県の輪島市と志賀町で震度7、珠洲（すず）市や七尾市で震度6強を観測。新潟、富山を含めた3県で災害関連死を含めて約700人が亡くなった。険しい地形などから復旧