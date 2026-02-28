水俣病の被害者団体などでつくる「水俣病被害者・支援者連絡会」と環境省、熊本県の実務担当者による協議が25日、水俣市であった。水俣病被害者救済法に基づき国が2026年度から予定する住民健康調査について、環境省は試験的調査の結果の概要について説明したが、団体側は「要望している調査手法とかけ離れている」と見直しを求めた。環境省は、1975年以前に生まれた天草市、上天草市の人のうち、無作為に選んだ800人に試験的