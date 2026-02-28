長崎原爆被災者協議会（長崎被災協）は25日、今年6月に迎える設立70年に合わせ、長崎市岡町にある事務所地下講堂の展示を、被爆者運動の歴史を伝える内容に入れ替えると発表した。現在は被爆写真や被爆瓦などを展示しているが、初めて全面的にリニューアルする。横山照子副会長（84）は「自分たちと同じような被爆者を二度と生まない、という決意で活動してきた歴史を知ってほしい」と話した。地下講堂は修学旅行生が被爆体験