長崎県松浦市は27日、総額214億1200万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。前年度当初比6・7％増で過去最大。1月の市長選によって骨格予算となったが、ふるさと納税額の増加が見込まれることなどが増額の理由という。主な新規事業は中学校を含む学校給食無償化に8793万円、西九州自動車道桁下に開設する都市型スポーツ施設の完成セレモニー開催に110万円、通学支援バスの購入に2482万円など。当初予算案など35議案を3