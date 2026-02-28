長崎県警は27日、警察官と一般職員を合わせて1300人規模となる春の定期人事異動を内示した。発令は3月27日（一部は4月1日）。生活安全部長に松本武敏警務部参事官兼首席監察官、刑事部長に山崎博之長崎署長、交通部長に宮崎秀樹氏（九州管区警察学校出向）、長崎署長に山田恭市生活安全部長、佐世保署長に坂木勇夫警務部参事官をそれぞれ充てる。組織面では、システムのデジタルトランスフォーメーション（DX）を進めるため