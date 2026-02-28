大石賢吾知事の退任式が27日、長崎県庁で開かれた。2022年に当時、全国最年少の知事として初当選した大石氏。1期4年を終え、職員らに「申し訳なさと感謝、複雑な思いがある。僕自身は迷惑をかけたが、皆さんがやったことは必ず長崎県の未来のためになる」と呼びかけた。3月1日に退任し、2日に平田研氏が新知事に就任する。退任式後の記者会見で大石氏は「社会の変化を考え、新しいことにチャレンジする姿勢で取り組んできた」