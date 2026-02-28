佐賀県の山口祥義知事は27日の県議会一般質問で、3期目の公約に掲げ2029年春の開学を目指す県立大構想を巡り、議会側への根回しや配慮が足りなかった、との指摘に対し「もし謝ればということであれば謝ります」と陳謝した。22年に山口氏が3選を果たした翌年の県議会では、関連予算案の審議が「再議」にもつれ込む異例の展開をたどった。山口氏は4年前を振り返り「県民の皆さんに選挙を戦う前にこういうことをしたいと提示した