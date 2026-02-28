アニメーションの企画・制作を行う「CygamesPictures（サイゲームスピクチャーズ）」（東京）は27日、佐賀市に進出する協定を市と締結した。3月から「Cygames佐賀ビル」（同市栄町）で営業を始める。10年後には50人規模が働く「地方のアニメーションの拠点」を目指すという。同社は「Cygames（サイゲームス）」の子会社として2016年に設立。従業員数は144人（26年2月時点）で、テレビや映画、CMなどのアニメ制作を行い、クリエ