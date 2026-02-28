新型コロナウイルス禍を経て、九州の外国人延べ宿泊者数に県ごとの格差が広がっている。全体の半分に満たなかった福岡が6割を占め、一極集中が進む一方、佐賀と宮崎は2％ほどにとどまる。足元では日本への渡航自粛の影響で中国人客の減少が指摘され、九州全体として観光産業の底上げが課題となっている。