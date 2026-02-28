名手で知られる源田（西武）＝大分市出身＝が打撃も好調だ。「7番遊撃」で先発出場。3点リードの二回、中日・柳が投じた143キロの直球を右前にはじき返し、22日のソフトバンクとの壮行試合から4打席連続で出塁した。七回には左前打を放ち、マルチ安打。持ち前の守備力に加え、オフから力を入れる打撃でも存在感を示している。9年目の昨季は104試合に出場し打率は自己ワーストの2割9厘。それでも「守備は日本でもトップ」と日本