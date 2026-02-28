福岡県教育委員会は27日、2026年度公立高一般入試の最終志願状況を発表した。全日制98校の定員2万4320人（前年度比160人増）に対し、2万5204人（同2032人減）が出願した。中間状況から385人減り、平均倍率は1・04倍（同0・09ポイント減）で00年度以降、過去最低。推薦入試などの内定者を除いた実質倍率は1・08倍（同0・21ポイント減）だった。