2年目の橋本が意地を見せた。2点を追う後半45分、直接FKを決めてプロ初ゴール。しかし追い上げも届かず3連敗となった。暫定的に指揮を執る塚原監督は「まだ流れの中から得点が取れていないところも含め、反省が続いている」と悔やんだ。大黒柱の一発退場がゲームプランを難しくした。前半31分、MF見木が危険なタックルで相手選手を倒してレッドカード。今季初めて前半を無失点で折り返したが、数的不利の影響は後半に出た。8分