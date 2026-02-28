＜ニュージーランドオープン3日日◇28日◇ミルブルック ・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会は、日没サスペンデットとなった第2ラウンドの残りが行われ、全選手がホールアウトした。地元ニュージーランド国籍のアマチュア、宮祐樹がトータル12アンダーで単独首位に立った。プロ順位61位タイまでの69人が決勝